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09:38 02.02.2021

Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек

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Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек

Китайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тыс. доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса, сообщило агентство "Синьхуа".

Подозреваемые, начиная с сентября 2020 года, заполняли шприцы обычным физраствором и продавали его под видом вакцины по высокой цене.

Сеть продавцов лже-вакцины была выявлена, они действовали Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.

Китайская англоязычная газета Global Times со ссылкой на источник, близкий к крупному китайскому производителю вакцин, сообщила, что продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, возможно, намеревались отправить его и за рубеж.

Теги: #подделка #вакцина #китай
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