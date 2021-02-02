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08:45 02.02.2021

SpaceX до конца года планирует запустить на орбиту корабль с полностью гражданским экипажем

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SpaceX до конца года планирует запустить на орбиту корабль с полностью гражданским экипажем

В четвертом квартале текущего года планируется отправить на орбиту корабль Crew Dragon "с первым в мире полностью коммерческим экипажем", сообщила американская компания SpaceX.

В рамках миссии, получившей название Inspiration 4, одним из четырёх участников полёта будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Он собирается пожертвовать остальные три места людям, чьи имена будут объявлены до конца месяца.

37-летний бизнесмен и увлеченный летчик полностью оплатил миссию. Сумма не разглашается. Он также намерен использовать полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере $200 млн для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. Членом экипажа может стать любой, кто сделает наибольшее пожертвование для детской больницы.

По словам Айзекмана, ожидаемая общая сумма пожертвований значительно превысит стоимость миссии.

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что полет продлится от двух до четырех дней. "Это важная веха на пути к открытию доступа в космос для всех", - сказал он на пресс-конференции.

Перед полетом все члены экипажа миссии должны будут пройти тщательную подготовку в компании SpaceX.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

По завершении миссии Crew Dragon совершит мягкое приводнение у побережья Флориды, сообщила SpaceX.

 

Теги: #сша #корабль #туризм #spacex
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