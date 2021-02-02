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08:27 02.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 103,4 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 103,4 млн, число жертв - 2,2 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 103 млн 409 тыс. 402 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 237 тыс. 973, выздоровели более 74 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 317 тыс. 540 инфицированных COVID-19, зафиксировано 443 тыс. 205 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 766 тыс. 245, число скончавшихся - 154 тыс. 486, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 229 тыс. 322 заболевших, из них умерли 225 тыс. 99 человек, вылечились более 8,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 288,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 368 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 55.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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