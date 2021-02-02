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08:23 02.02.2021

В Украине за сутки 2 394 новых случая COVID-19, выздоровело 11 457 человек – Степанов

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В Украине за сутки 2 394 новых случая COVID-19, выздоровело 11 457 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 394 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 11 457 человек, умерло 156 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2394 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 833 человека; летальных случаев - 156; выздоровело – 11 457 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 1 февраля было зафиксировано 2 030 новых случаев инфицирования COVID-19, 31 января было зафиксировано 3 177 новых случая COVID-19, 30 января сообщалось о 4 685 новых случаях заболевания, 29 января было 5 181 новых случаев инфицирования, 28 января сообщалось о 5 529 случаях, 27 января министр сообщил об 3 776 случаях коронавируса, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 223 879 человек, 22 924 человека - умерли от COVID, выздоровели – 1 035 372 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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