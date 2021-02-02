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07:19 02.02.2021

США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине – Госдеп

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США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине – Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву экономическую и военную помощь.

"Госсекретарь подчеркнул сильную двухпартийную поддержку Украины. Он пообещал, что США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине", - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ".

Также госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили по борьбу с COVID-19

Теги: #сша #помощь #госсекретарь #украина
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