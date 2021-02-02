Япония просит ЕС оказать содействие в обеспечении стабильных поставок вакцин против COVID-19 в страну

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе видеоконференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом попросил оказать содействие стране в обеспечении стабильных поставок вакцин против COVID-19, сообщают местные СМИ.

В ходе онлайн-встречи министр иностранных дел Японии заявил, что не хочет, чтобы решение о контроле экспорта вакцин повлияло на запланированные поставки вакцин из стран ЕС в Японию.

В свою очередь, Домбровскис отметил, что ЕС сделает все возможное, чтобы вакцины доставлялись в Японию бесперебойно, как и обещано по контракту с производителями.

Тем временем министр по делам административной реформы Таро Коно, который по совместительству является министром, ответственным за вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил во вторник, что ограничения ЕС на экспорт вакцин уже оказывают влияние на поставки в страну.

Он отметил, что ограничения на экспорт могут привести к задержкам в японской кампании вакцинации.

Между тем, из-за продолжающегося роста случаев заражения COVID-19 японское правительство намерено во вторник продлить чрезвычайное положение для Токио и еще 9 префектур на один месяц до 7 марта.

Премьер-министр Есихидэ Суга примет окончательное решение после заслушивания группы экспертов.

Среди префектур, на которые будет распространено чрезвычайное положение - Канагава, Тиба, Сайтама, Айти, Гифу, Осака, Киото, Хего и Фукуока. При этом из первоначального списка будут удалены префектура Тотиги и Окинава.

В условиях чрезвычайного положения людей призывают воздержаться от ненужных прогулок, а рестораны и бары просят закрываться раньше. Бизнесу предлагается перейти на дистанционную работу, а посещаемость крупных мероприятий ограничена.

Токио сообщило в понедельник о 393 случаях заражения коронавирусом, что является самым низким показателем более, чем за месяц. При этом число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии и летальных исходов, связанных с этим заболеванием, остается близким к своему пику. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что потребуется время, прежде чем ситуация улучшится.

Япония отстает от других стран в вакцинации против COVID-19. Медицинские работники здесь смогут сделать прививки только в конце февраля. После них - примерно в апреле - планируется начать вакцинацию людей в возрасте 65 лет и старше.