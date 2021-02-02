События

07:10 02.02.2021

Япония просит ЕС оказать содействие в обеспечении стабильных поставок вакцин против COVID-19 в страну

2 мин читать
Япония просит ЕС оказать содействие в обеспечении стабильных поставок вакцин против COVID-19 в страну

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе видеоконференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом попросил оказать содействие стране в обеспечении стабильных поставок вакцин против COVID-19, сообщают местные СМИ.

В ходе онлайн-встречи министр иностранных дел Японии заявил, что не хочет, чтобы решение о контроле экспорта вакцин повлияло на запланированные поставки вакцин из стран ЕС в Японию.

В свою очередь, Домбровскис отметил, что ЕС сделает все возможное, чтобы вакцины доставлялись в Японию бесперебойно, как и обещано по контракту с производителями.

Тем временем министр по делам административной реформы Таро Коно, который по совместительству является министром, ответственным за вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил во вторник, что ограничения ЕС на экспорт вакцин уже оказывают влияние на поставки в страну.

Он отметил, что ограничения на экспорт могут привести к задержкам в японской кампании вакцинации.

Между тем, из-за продолжающегося роста случаев заражения COVID-19 японское правительство намерено во вторник продлить чрезвычайное положение для Токио и еще 9 префектур на один месяц до 7 марта.

Премьер-министр Есихидэ Суга примет окончательное решение после заслушивания группы экспертов.

Среди префектур, на которые будет распространено чрезвычайное положение - Канагава, Тиба, Сайтама, Айти, Гифу, Осака, Киото, Хего и Фукуока. При этом из первоначального списка будут удалены префектура Тотиги и Окинава.

В условиях чрезвычайного положения людей призывают воздержаться от ненужных прогулок, а рестораны и бары просят закрываться раньше. Бизнесу предлагается перейти на дистанционную работу, а посещаемость крупных мероприятий ограничена.

Токио сообщило в понедельник о 393 случаях заражения коронавирусом, что является самым низким показателем более, чем за месяц. При этом число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии и летальных исходов, связанных с этим заболеванием, остается близким к своему пику. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что потребуется время, прежде чем ситуация улучшится.

Япония отстает от других стран в вакцинации против COVID-19. Медицинские работники здесь смогут сделать прививки только в конце февраля. После них - примерно в апреле - планируется начать вакцинацию людей в возрасте 65 лет и старше.

Теги: #япония #ес #вакцина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:38 02.02.2021
Число вакцинированных в США превысило зарегистрированные случаи заражения COVID-19

Число вакцинированных в США превысило зарегистрированные случаи заражения COVID-19

20:02 01.02.2021
В Англии наращивают масштабы тестирования на COVID-19 после обнаружения штамма из ЮАР

В Англии наращивают масштабы тестирования на COVID-19 после обнаружения штамма из ЮАР

19:42 01.02.2021
КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

19:18 01.02.2021
Европол предупреждает о мошенничестве с сертификатами тестов на COVID-19

Европол предупреждает о мошенничестве с сертификатами тестов на COVID-19

15:25 01.02.2021
Власти КНР не раскрывают всю информацию по проблеме происхождения COVID-19 - госсекретарь США Блинкен

Власти КНР не раскрывают всю информацию по проблеме происхождения COVID-19 - госсекретарь США Блинкен

14:25 01.02.2021
Правительство рассматривает ослабление карантинных мер в некоторых областях Украины – совещание у Зеленского

Правительство рассматривает ослабление карантинных мер в некоторых областях Украины – совещание у Зеленского

14:17 01.02.2021
Правительство презентует в феврале онлайн-платформу для записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 – совещание у Зеленского

Правительство презентует в феврале онлайн-платформу для записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 – совещание у Зеленского

12:17 01.02.2021
Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" пройдёт в Киеве с 8 по 10 февраля – Зеленский

Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" пройдёт в Киеве с 8 по 10 февраля – Зеленский

09:40 01.02.2021
Украина работает над поставкой вакцин из ЕС и заключением договоров с производителями – замминистра здравоохранения

Украина работает над поставкой вакцин из ЕС и заключением договоров с производителями – замминистра здравоохранения

09:33 01.02.2021
Поставка вакцин от COVID-19 начнется через 2 недели с привлечением частных логистических компаний – замминистра здравоохранения

Поставка вакцин от COVID-19 начнется через 2 недели с привлечением частных логистических компаний – замминистра здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКЦБФР начала процесс правоприменения против участников рынка в связи с заявленным собранием акционеров "Мотор Сич"

Украинский военнослужащий исчез на Донбассе - группировка "Восток"

Тупицкий оспаривает в Верховном суде указ о его отстранении от должности судьи КС

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

СБУ проверяет возможные связи экс-замглавы СБУ Нескоромного со спецслужбами РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине – Госдеп

Байден не пришел к согласию с сенаторами по сокращению объема помощи экономике в условиях пандемии - Белый дом

Меркель обещала, что все взрослое население Германии получит предложение привиться от COVID-19 до конца лета текущего года

В "Слуге народа" могут рассмотреть вопрос членства Дубинского в партии – Верещук

Кулеба: есть все основания предвидеть, что США будут активнее в попытках урегулировать конфликт на Донбассе

Непосредственное участие США в "Нормандском формате" возможно только после достижения консенсуса между его сегодняшними участниками - Кулеба

Умер режиссер Сергей Проскурня – Нищук

В ЕС обновили рекомендацию по антикоронавирусным мерам, касающимся передвижения

Кулеба и Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА