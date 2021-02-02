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01:25 02.02.2021

В "Слуге народа" могут рассмотреть вопрос членства Дубинского в партии – Верещук

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В "Слуге народа" могут рассмотреть вопрос членства Дубинского в партии – Верещук

 

 

партии "Слуга народа" могут рассмотреть вопрос членства народного депутата Александра Дубинского, исключенного из ее парламентской фракции, сообщила народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

 "Я подходила по этому поводу к руководителю партии Александру Корниенко. В ближайшее время будет происходить собрание членов партии. Он (Дубинский – ред.) является руководителем организации Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться", - рассказала Верещук. в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос ведущего, существует ли угроза выхода из фракции и других депутатов и прекращения существования "монобольшинства" она отметила: "Выскажу свое субъективное позицию: я считаю, что не выйдут и будут работать во фракции".

 

Теги: #дубинский #исключение #украина #слуга_народа
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