Непосредственное участие США в "Нормандском формате" возможно только после достижения консенсуса между его сегодняшними участниками - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Соединенные Штаты будут активно участвовать в поддержке Украины, а вопрос участия США в "Нормандском формате" может решаться только благодаря достижению консенсуса между его сегодняшними участниками.

"Тут ни для кого не будет секретом, что с 2014 года Соединенные штаты брали активное участие и в поддержке Украины во время российской агрессии против Украины, и в попытках урегулировать конфликт на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. У меня есть все основания считать, что Соединенные Штаты будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате – это вопрос переговоров", - рассказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Министр отдельно отметил, что участие США в "Нормандском формате" возможно только благодаря достижению консенсуса между всеми его участниками.

"Что касается участия США в Нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым - это президент Российской Федерации. А формат не расширяется благодаря желанию отдельных участников, он может быть изменен только благодаря консенсусу", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Источник: https://svoboda.ictv.ua/ua/