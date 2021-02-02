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00:15 02.02.2021

Непосредственное участие США в "Нормандском формате" возможно только после достижения консенсуса между его сегодняшними участниками - Кулеба

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Непосредственное участие США в "Нормандском формате" возможно только после достижения консенсуса между его сегодняшними участниками - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Соединенные Штаты будут активно участвовать в поддержке Украины, а вопрос участия США в "Нормандском формате" может решаться только благодаря достижению консенсуса между его сегодняшними участниками.

"Тут ни для кого не будет секретом, что с 2014 года Соединенные штаты брали активное участие и в поддержке Украины во время российской агрессии против Украины, и в попытках урегулировать конфликт на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. У меня есть все основания считать,  что Соединенные Штаты будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате – это вопрос переговоров", - рассказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Министр отдельно отметил, что участие США в "Нормандском формате" возможно только благодаря достижению консенсуса между всеми его участниками.

"Что касается участия США в Нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым  - это президент Российской Федерации. А формат не расширяется благодаря желанию отдельных участников, он может быть изменен только благодаря консенсусу", - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Источник: https://svoboda.ictv.ua/ua/

Теги: #нормандский_формат #сша #украина
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