Умер режиссер Сергей Проскурня – Нищук

На 64 году жизни скончался украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня, сообщил бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.

Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ…Я его называл наш Драматург…Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив…Огромная потеря для меня…для всех нас", - написал Нищук на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Источник: https://www.facebook.com/Yevhen.Nyschuk