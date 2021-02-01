События

23:28 01.02.2021

Умер режиссер Сергей Проскурня – Нищук

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На 64 году жизни скончался украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня, сообщил бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.

Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ…Я его называл наш Драматург…Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив…Огромная потеря для меня…для всех нас", - написал Нищук на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Источник: https://www.facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Теги: #украина #смерть #драматург
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