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22:53 01.02.2021

В ЕС обновили рекомендацию по антикоронавирусным мерам, касающимся передвижения

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В ЕС обновили рекомендацию по антикоронавирусным мерам, касающимся передвижения

Совет ЕС в понедельник принял решение обновить рекомендацию по мерам, временно ограничивающим свободное перемещение в Евросоюзе из-за пандемии COVID-19.

"Согласно обновленной рекомендации, новый цвет (темно-красный) добавлен к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, публикуемой Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Этот цвет будет применяться к территориям с очень высоким уровнем распространения вируса, в частности, из-за вызывающих обеспокоенность более заразных вариантов", - говорится в коммюнике совета, распространенном в Брюсселе.

В документе поясняется, что к таким территориям относятся те районы, где совокупный показатель случаев заражения COVID-19 за 14 дней составляет 500 и более на 100 тыс. человек.

"Государства-члены не должны поощрять любые необязательные поездки в районы, обозначенные красным и темно-красным цветами, в то же время стараясь избегать причинения сбоев важным поездкам", - сказано в сообщении Совета ЕС.

Государства-члены ЕС, согласно обновленной рекомендации, должны требовать от лиц, приезжающих из района, классифицированного как темно-красный, пройти тест на COVID-19 до приезда, и пройти карантин по прибытии.

Отмечается, что подобные меры могут применяться также к районам с высокой степенью распространения вариантов вируса.

Учитывая увеличение возможностей тестирования на COVID-19, в рекомендацию внесена поправка, позволяющая государствам-членам требовать от путешественников, прибывающих из "оранжевых", "красных" и "серых" зон, пройти тестирование перед вылетом.

От транспортных рабочих и поставщиков транспортных услуг, в принципе, не требуется прохождение теста. Но, если государство-член ЕС будет на этом настаивать, то следует использовать экспресс-тесты на антигены.

От людей, которые живут в приграничных регионах и пересекают границу ежедневно или часто, например, по работе, учебе или по семейным обстоятельствам, рекомендуется не требовать прохождения тестирования или карантина.

"Эти обновленные меры представляют собой скоординированный ответ на рост заражений и риски, связанные с более заразными новыми вариантами вируса в ЕС и за его пределами", - сообщается в документе.

Теги: #поездки #евросоюз #вирус #ограничения
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