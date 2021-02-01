В Италии в 2020г в условиях пандемии смертность почти вдвое превысила рождаемость

В Италии за 2020 году умерли 700 тыс. человек, а родились - только около 400 тыс., свидетельствуют данные Национального института статистики (ISTAT), опубликованные в понедельник итальянскими СМИ.

"Таким образом, умерших было на 300 тыс. больше, чем новорожденных. Таких плохих данных не было со времен Испанского гриппа в 1918 году", - пишет газета "Стампа".

Глава ISTAT Джан Карло Бланджардо пояснил, что отметку в 700 тыс. смертей в Италии пересекали, например, в 1920 году, а также в годы Второй мировой войны.

Но таких низких показателей рождаемости как в 2020 году, по его словам, в Италии до сих пор не было ни разу за все время существования страны.

Бланджардо пояснил, что низкая рождаемость, вероятно, вызвана тем, что многие итальянцы в условиях пандемии коронавируса COVID-19 предпочитали не заводить детей, так как не знали, как дальше будет развиваться обстановка. Глава ISTAT вспомнил, что нечто подобное наблюдалось, "когда случилась авария на АЭС в Чернобыле".

Пандемия и вызванные ею ограничения оставили отпечаток и на личной жизни итальянцев: в 2020 году в стране зарегистрировали на 50,3% меньше браков, чем годом ранее.

Италия сильно пострадала от пандемии COVID-19. Медики еще весной 2020 года объясняли, что это во многом вызвано высоким средним возрастом населения: пожилые люди нередко тяжелее переносят последствия COVID-19, чем более молодые граждане. Коронавирус больно ударил и по экономике Италии, что также могло сказаться на настроениях ее жителей.