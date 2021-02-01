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21:00 01.02.2021

Байден пригрозил возобновить санкции против Мьянмы

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Байден пригрозил возобновить санкции против Мьянмы

Президент США Джо Байден предупредил о намерении возобновить санкции против Мьянмы, где военные захватили власть, сообщил Белый дом.

"США сняли санкции с Мьянмы в прошлом десятилетии благодаря прогрессу на пути к демократии. Обращение этого процесса вспять приведет к тому, что мы определим, какие у нас есть возможности в вопросе санкций. Затем мы примем надлежащие меры", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден назвал захват власти, задержание государственного советника страны Аун Сан Су Чжи и других должностных лиц, а также введение военного положения прямым посягательством на переход страны к демократии и верховенству закона.

"Международное сообщество должно объединиться и потребовать от бирманских военных немедленно уступить власть, которую они захватили, отпустить активистов и должностных лиц, которых они задержали, снять все телекоммуникационные ограничения и воздержаться от насилия против мирных жителей", - заявил Байден.

В ночь на понедельник власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные Мьянмы накануне публично жаловались на фальсификацию выборов 8 ноября 2020 года, в результате которых победила правящая партия. Они призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.

Теги: #мьянма #сша #байден
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