События

21:02 01.02.2021

СБ ООН во вторник проведет экстренное заседание по Мьянме

1 мин читать
СБ ООН во вторник проведет экстренное заседание по Мьянме

Совбез ООН во вторник соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме, сообщают западные СМИ.

Ожидается, что заседание будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.

Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме выразил ряд мировых лидеров, в том числе премьер Великобритании Борис Джонсон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как сообщалось, военные задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других высокопоставленных чиновников.

Военное телевидение Мьянмы сообщило об объявлении чрезвычайного положения в стране сроком на один год.

Также стало известно, что в результате госпереворота вся государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента стал вице-президент Мьинт Шве.

Военные заявили, что провели задержания в ответ на "фальсификацию выборов", прошедших в стране 8 ноября 2020 года.

Теги: #мьянма #совбез_оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 01.02.2021
Байден пригрозил возобновить санкции против Мьянмы

Байден пригрозил возобновить санкции против Мьянмы

12:06 13.02.2020
В МИД Украины считают манипуляцией запрошенное Россией заседание Совбеза ООН для обсуждения Минских соглашений

В МИД Украины считают манипуляцией запрошенное Россией заседание Совбеза ООН для обсуждения Минских соглашений

20:51 25.11.2019
Мьянма в нарушение международной конвенции могла сохранить запасы химического оружия, утверждают в госдепе США

Мьянма в нарушение международной конвенции могла сохранить запасы химического оружия, утверждают в госдепе США

18:20 05.07.2019
Украина проинформировала Совбез ООН о том, что закон об украинском языке не входит в компетенцию СБ

Украина проинформировала Совбез ООН о том, что закон об украинском языке не входит в компетенцию СБ

01:26 02.07.2019
РФ созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону

РФ созывает Совбез ООН по украинскому языковому закону

18:35 08.05.2019
Самолет бангладешских авиалиний потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

Самолет бангладешских авиалиний потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

18:53 25.04.2019
Кривонос допускает созыв заседания СНБО Украины в связи с решением РФ о паспортах по результатам Совбеза ООН

Кривонос допускает созыв заседания СНБО Украины в связи с решением РФ о паспортах по результатам Совбеза ООН

16:53 23.04.2019
Более 50 человек могли погибнуть в Мьянме

Более 50 человек могли погибнуть в Мьянме

15:51 12.02.2019
РФ манипулирует инструментарием Совбеза ООН - спикер МИД Украины

РФ манипулирует инструментарием Совбеза ООН - спикер МИД Украины

22:54 11.02.2019
Россия созывает заседание ООН в связи с четвертой годовщиной Минских соглашений

Россия созывает заседание ООН в связи с четвертой годовщиной Минских соглашений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКЦБФР начала процесс правоприменения против участников рынка в связи с заявленным собранием акционеров "Мотор Сич"

Украинский военнослужащий исчез на Донбассе - группировка "Восток"

Тупицкий оспаривает в Верховном суде указ о его отстранении от должности судьи КС

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

СБУ проверяет возможные связи экс-замглавы СБУ Нескоромного со спецслужбами РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба и Блинкен подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным

В Италии в 2020г в условиях пандемии смертность почти вдвое превысила рождаемость

Зеленский подписал указ о назначении стипендий для выдающихся деятелей искусства и культуры

Следователи ГБР за январь задержали 48 человек, включая экс-помощника нардепа и следователя Нацполиции

Макрон призывает Европу эффективнее проводить вакцинацию от COVID-19

Печерский суд обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство адвоката Бахматюка забрать дело VAB Банка у НАБУ – "Укрлендфарминг"

В Англии наращивают масштабы тестирования на COVID-19 после обнаружения штамма из ЮАР

"Слуга народа" перенесла рассмотрение вопроса по Сольскому до проведения соответствующей встречи в Офисе президента - Арахамия

КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

НКЦБФР начала процесс правоприменения против участников рынка в связи с заявленным собранием акционеров "Мотор Сич"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА