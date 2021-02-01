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20:22 01.02.2021

Следователи ГБР за январь задержали 48 человек, включая экс-помощника нардепа и следователя Нацполиции

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Следователи ГБР за январь задержали 48 человек, включая экс-помощника нардепа и следователя Нацполиции

Следователи Государственного бюро расследований задержали в течение января 2021 года 48 человек, включая 11 сотрудников Национальной полиции Украины и семерых военнослужаших, сообщается в Телеграм-канале ГБР в понедельник.

Также в числе задержанных – трое сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, два пограничника, два налоговика, по одному сотруднику СБУ, ГБР и прокуратуры, а также 20 других субъектов. "Среди них: экс-помощник народного депутата Украины, который за $200 тыс собирался якобы трудоустроить гражданина в Офис президента Украины; следователь Нацполиции Донецкой области, который за 140 тыс грн должен был помочь избежать наказания за смертельное ДТП", - говорится в сообщении.

Также в течение месяца следователи ГБР сообщили о подозрении 360 лицам, в том числе экс-президенту Украины, который подозревается в совершении государственной измены. Также подозрение выдвинуто 230 военнослужащим и 27 полицейским.

В суд направлено 345 обвинительных актов, из них по 229 военнослужащим, 36 полицейским. 11 пограничникам и 10 таможенникам. "А именно в отношении должностных лиц МВД, которые противоправно изготавливали документы для незаконного ввоза "евроблях" в Украину; двух работников таможенного поста "Житомир-Центральный" Киевской таможни Гостаможслужбы, которые систематически осуществляли таможенное оформление транспортных средств без надлежащей проверки... 8 полицейских Днепропетровской области, которые заставляли граждан совершать преступления для повышения показателей", - говорится в сообщении.

 

Теги: #гбр #задержание
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