"Слуга народа" перенесла рассмотрение вопроса по Сольскому до проведения соответствующей встречи в Офисе президента - Арахамия

Депутатская фракция "Слуга народа" перенесла рассмотрение вопроса относительно ситуации в аграрном комитете Рады, поскольку сначала должна состояться соответствующая встреча в Офисе президента, сообщил журналистам глава фракции Давид Арахамия после ее заседания в понедельник.

"Мы делали закрытое заседание фракции. Это (в том числе) и по ситуации с господином Сольским (Николаем Сольским – ИФ), главой аграрного комитета... мы перенесли этот вопрос", - сказал он.

Вместе с тем, на вопрос корреспондента агентства Интерфакс-Украина о том, когда фракция намерена рассмотреть вопрос касательно Сольского, Арахамия ответ, что это произойдёт "немного позже: будет встреча в Офисе президента сначала, а потом если будет необходимость после этой встречи, то будем делать ещё и заседание фракции".

Ранее в понедельник заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила агентству о намерении "обсудить ситуацию, которая сложилась в аграрном комитете: почему часть депутатов нашей фракции решили выразить недоверие господину Сольскому, но в целом фракция его поддерживает, хотя проблема возникла внутри комитета". "И вообще, мы очень благодарны Сольскому, что он провел земельную реформу", - сказала Кравчук.