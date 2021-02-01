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19:18 01.02.2021

Европол предупреждает о мошенничестве с сертификатами тестов на COVID-19

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Европол предупреждает о мошенничестве с сертификатами тестов на COVID-19

Полицейская служба Евросоюза Европол в понедельник предупредила о незаконной торговле фальшивыми сертификатами с отрицательными результатами теста на коронавирус COVID-19.

"В то время, как ограничения на путешествия остаются в силе из-за пандемии, весьма вероятно, что преступники воспользуются возможностью производить и продавать фальшивые сертификаты теста на COVID-19", - говорится в заявлении на сайте Европола.

Такие случаи уже зафиксировали в Испании и Франции. В Париже мошенники продавали отрицательные результаты теста на коронавирус пассажиром прямо в аэропорту Шарль-де-Голль. Мошенники действовали и за пределами ЕС: в Великобритании.

"Учитывая широкодоступные технологические средства в виде высококачественных принтеров и различного программного обеспечения, мошенники могут производить поддельные или фальшивые документы высокого качества", - предупредила полицейская служба ЕС.

Во время пандемии коронавируса в ЕС могут приезжать жители стран из "разрешительного списка", который в январе вновь сократился. Из него исключили Японию из-за ухудшения в стране эпидемиологической обстановки. Россия в список по-прежнему не входит.

Теги: #ес #справки #европол #коронавирус
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