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19:03 01.02.2021

Нардеп Герасимов заявляет о фальсификации адреса ГБР в Киеве и требует вызвать руководство бюро для объяснений в Раду

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Нардеп Герасимов заявляет о фальсификации адреса ГБР в Киеве и требует вызвать руководство бюро для объяснений в Раду

Народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявляет, что Государственное бюро расследований (ГБР) для прикрытия своей деятельности решениями Печерского районного суда Киева сфальсифицировало свой адрес, в чем на днях убедились журналисты и народные депутаты, сообщается на сайте партии "Европейская солидарность" в понедельник.

"Кстати, о ГБР. На прошлой неделе посетил их полуразрушенное и пустующее здание в Печерском районе, где якобы работает ведомство с годовым бюджетом в 2,5 млрд грн. Позорная фальсификация руководства ГБР с фиктивным адресом, где все занесено снегом и где никого уже давно не было. Требуем вызвать руководство бюро для объяснений в Верховную Раду", - заявил Герасимов.

Теги: #гбр #евросолидарность
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