Харьковская полиция задержала пятерых граждан Марокко по подозрению в похищении их земляка

Полиция задержала пятерых граждан Марокко (четверых мужчин в возрасте от 23 до 26 лет и 25-летнюю женщину) по подозрению в похищении их земляка, 21-летнего студента харьковского вуза.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, вечером 29 января правоохранителям сообщили, что на ул.Черновицкая неизвестные силой посадили в машину Daewoo Lanos студента из Марокко и увезли его в неизвестном направлении.

"По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в тот день, полутора часами ранее, в квартиру студента пришли пятеро неизвестных, начали бить его за якобы существующий долг. Затем они заставили молодого человека сесть в машину и повезли сначала в лес, а затем - в квартиру по улице Владислава Зубенко. Потерпевшего вновь избили и в лесу, и в квартире. Только когда трое похитителей ушли из квартиры, а оставшиеся заснули, ему удалось убежать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности нападавших. Ими оказались 23, 25 и двое 26-летних мужчин и 25-летняя девушка. Все они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.