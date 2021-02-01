Доработка инфраструктуры в заповедниках "Аскания-Нова", "Хортица" и в Чернобыльской зоне привлечет больше посетителей – Ткаченко на встрече с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко план подготовки мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, развитие туристических "магнитов", а также реализацию проекта "Большая реставрация" на 2021 год.

Во время встречи министр рассказал, что сейчас отработаны такие туристические "магниты", как Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области, Национальный заповедник "Хортица" в Запорожье, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник и Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (Пирогово) в Киеве. "Доработка инфраструктуры и повышение качества услуг поможет привлечь внимание значительно более широкого круга путешественников", - отметил Ткаченко.

Зеленский подчеркнул, что проект должен охватывать объекты на всей территории страны.

Президент также затронул тему празднования 150-летия поэтессы Леси Украинки, отметив, что это прекрасная возможность актуализировать ее творчество. "Для своих современников она была просто крутой. И сегодня мы можем ее "оживить", заинтересовать молодежь, показать ее актуальность. Леся Украинка будет значимой всегда", - подчеркнул Зеленский.

Ткаченко представил предварительную презентацию запланированных мероприятий, в частности, масштабное открытие экспозиции "150 имен Леси".

Также Зеленский и Ткаченко подробно обсудили обновление киноточек и осовременивание украинских библиотек в малых городах.