На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Авдеевки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Также неподалеку Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Пищевик - с автоматических станковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.