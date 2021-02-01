СБУ проверяет возможные связи экс-замглавы СБУ Нескоромного со спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины будет детально изучать возможные связи со спецслужбами РФ бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - сообщил глава СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности передает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что поводом для подготовки заказного убийства Наумова послужила его профессиональная деятельность - он не позволял преступной группе назначить "своих людей" на должности в СБУ.

Баканов подчеркнул, что в своей деятельности СБУ оперирует исключительно фактами и доказательствами. "Наша задача - предотвращать преступления и делать все, чтобы страна была в безопасности. А не реагировать на пиар-волны. Особенно, когда они еще подпитываются извне и имеют очевидные мотивы", - добавил он.

Как сообщалось, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Нескоромному было объявлено о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины.