Действия руководства Генштаба ВСУ являются причиной снижения обороноспособности Украины, считают волонтеры

Действия руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины являются причиной снижения обороноспособности Украины, заявил волонтер, музыкант, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

"Я искренне убежден, что руководство Генерального штаба не выполняет своей функции достойно, и именно руководство Генерального штаба и его действия являются причиной снижения обороноспособности", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Тополя указал, что в ноябре прошлого года был уволен командующий Командования медицинских сил ВСУ, однако до сих пор Генштаб не согласовал кандидатуру нового командующего.

"Причиной этого увольнения было достаточно много кричащих фактов того, что он, как управленец, не справляется со своей должностью, и сейчас, в течение уже скоро будет трех месяцев, Генеральный штаб не согласовывает нового главу Командования медицинских сил", - рассказал он.

Кроме того, Тополя отметил, что Украина еще никогда не видела такой истории, чтобы Генеральный штаб в лице своих руководителей подавал судебные иски на министра обороны.

"Семь исков, кажется, даже больше уже. То есть, у нас несется деструктив, источником которого является Генеральный штаб. Мы, волонтеры, - против этого, и мы считаем, что эта ситуация уже критическая и она должна быть каким-то образом урегулирована. Решение зависит от верховного главнокомандующего", - добавил он.

Также волонтер сообщил, что иск бывшего главы Командования медицинских сил Игоря Хоменко против него был отозван.

"Мое присутствие тут сегодня было главным образом инициировано тем, что был подан на меня иск в суд экс-главы командования Медицинских сил за то, что я, так же так Наталья Воронкова, освещаю определенную информацию, которая, с точки зрения командования, несет какие-то репутационные риски или атаки лично на какие-то персоналии. Сейчас хочу акцентировать, что главный предмет моего присутствия исчерпан, потому что сегодня поданное заявление в суд и этот иск отозван, эту страницу мы переворачиваем", - пояснил Тополя.

В свою очередь председатель ОО "Волонтерская Сотня Добрая Воля" Наталья Воронкова добавила, что новый командующий Медицинских сил должен быть организатором, а не хирургом.

"Игорь Петрович Хоменко, замешанный во многих коррупционных скандалах, против него идет следствие в ГБР по одному, второму вопросу, ВСП ведет расследование... Даже если он пытается избежать ответственности, это говорит о нем, как о неудачном руководителе", - указала она, добавив, что медицина на фронте сейчас снова находится на уровне 2015 года.

В свою очередь уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева подчеркнула, что центральные органы исполнительной власти на седьмом году войны должны прислушиваться к общественному мнению и предложила создать рабочую группу, которая будет иметь целью работу по усовершенствованию реформирования Командования медицинских сил Украины.

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук написал о том, что с главой Минобороны судятся четыре генерала высшего командного состава – командующий Командования медсил ВСУ, командующий Воздушных сил ВСУ, начальник Генерального штаба ВСУ, главнокомандующий ВСУ. При этом Гриценко отметил, что ему не известна суть исков.

В свою очередь журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети Фейсбук пост, в котором утверждает, что министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак противостоят друг другу, подают иски в суды и направляют материалы в правоохранительные органы.

"Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Тараном судятся, не разговаривают, и сдают другу друга в ДБР и СБУ… В это трудно поверить, но впервые в истории командование ВСУ отказывается выполнять целую серию приказов министра обороны Андрея Тарана через суд! Согласно судебным реестрам, действующие руководители армии главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генштаба Сергей Корнийчук, экс-командующий Медицинских сил Игорь Хоменко и командующий Воздушных сил Сергей Дроздов подали в суды против министра обороны Андрея Тарана", - написал он.

Однако, пишет журналист, по материалам министра обороны Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ, расследуют коммерческую деятельность военной авиации, госзакупки на миллиарды гривень, которые, по мнению Минобороны несут признаки коррупции либо некомпетентности.