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15:47 01.02.2021

Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

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Ватикан и большинство регионов Италии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Большинство регионов Италии с понедельника частично отменили ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщили европейские СМИ.

Речь идет о 16 регионах, уровень угрозы в которых теперь понижен с "оранжевого" до "желтого", то есть обстановка с коронавирусом в последнее время там улучшилась. Среди них - регион Лацио, включающий Рим, и Ломбардия, на территории которой расположен Милан.

В рамках ослабления ограничений барам и ресторанам разрешено возобновить работу. Они смогут принимать посетителей до 18:00 по местному времени. До этого они могли работать только навынос. Вновь заработают музеи и архитектурные объекты.

В Ватикане с понедельника также для посещения открываются музеи и Сикстинская капелла, которые не работали на протяжении почти 90 дней. Это самый долгий со времен Второй мировой войны период, в течение которого они были закрыты.

Между тем, итальянские области Апулия, Сардиния, Сицилия, Умбрия и Больцано в настоящее время признаны "оранжевыми зонами". При этом нет ни одного региона в Италии, где бы действовал самый высокий - "красный" - уровень угрозы из-за коронавируса.

В Италии за время пандемии зарегистрировали более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, около 88,5 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #италия #карантин #ватикан
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