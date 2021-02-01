Власти КНР не раскрывают всю информацию по проблеме происхождения COVID-19 - госсекретарь США Блинкен

Нежелание Пекина делиться всей информацией по вопросу происхождения коронавируса COVID-19 представляет собой проблему, которую необходимо решить, заявил телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Нет сомнений в том, где именно COVID-19 впервые нанес удар, но и сегодня Китай не отвечает стандарту (раскрытия информации по проблеме - ИФ)", - сказал он.

Он отметил, что недостаток транспарентности со стороны китайских властей представляет "существенную проблему", которой надо заняться. На вопрос, должны ли власти КНР понести ответственность за это, Блинкен ответил, что в данный момент нужно "получить полное понимание и подотчетность относительно произошедшего".

Также он заявил, что на международной арене США имеют дело с "вызовом со стороны Китая" и что Вашингтон усилит свои позиции в противостоянии Пекину за счет усиления вовлеченности США в глобальную политику и деятельность международных организаций.

В прошлый четверг исследующая происхождение COVID-19 команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения из 12 стран мира, в которую входит и представитель России, приступила к работе в Ухане после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

Происхождение коронавируса COVID-19 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые заболевшие в городе Ухане посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевой пациент" так и не был выявлен.

В Вашингтоне не исключали, что вирус мог храниться в научной лаборатории Уханьского института вирусологии. США также придерживаются мнения, что к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19 причастна Всемирная организация здравоохранения. Пекин считает эту версию безосновательной.