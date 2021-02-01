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14:48 01.02.2021

9 температурных рекордов зафиксировали климатологи в Киеве в январе - обсерватория Срезневского

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9 температурных рекордов зафиксировали климатологи в Киеве в январе - обсерватория Срезневского

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -2,5°С, что превышает обновленную климатическую норму (1991-2020 гг) на 0,7°С.

"Холоднее всего было 20 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 20,2°С, а теплое - 24 числа, когда максимальная температура поднялась до +8,6 градусов. За месяц в Киеве климатологи зафиксировали 9 температурных рекордов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте обсерватории в понедельник.

Осадков на проспекте Науки выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы.

Теги: #киев #температура #погода
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