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14:17 01.02.2021

Правительство презентует в феврале онлайн-платформу для записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 – совещание у Зеленского

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Правительство презентует в феврале онлайн-платформу для записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 – совещание у Зеленского

Запись на вакцинацию от COVID-19 будет проходить через онлайн-платформу, которую правительство презентует в феврале, сообщает пресс-служба главы государства по результатам селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что чиновники доложили о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет министров представит ее в феврале.

"Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19, и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что план вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, областными государственными администрациями (ОГА) и органами местной власти.

Теги: #коронавирус #платформа #очередь
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