Кличко обратился к премьер-министру для скорейшей передачи Гостиного двора на баланс города

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю для скорейшей передачи Гостиного двора в столице на баланс города и заявил о затягивании процесса со стороны Министерства культуры.

"Когда город прошел все обсуждения, бюрократические процедуры, согласования с Министерствами финансов, экономики, юстиции, Минрегионстрой и ФГИ, голос подало Министерство культуры… Сначала министр Ткаченко заблокировал решение о передаче на заседании правительства, предложив нам подписать меморандум (…) Но выяснилось, что не нужен никакой меморандум, так как министр культуры против передачи Гостиного двора громаде столицы. У него другая идея – передать объект министерству", – цитирует пресс-служба мэра Киева в понедельник.

По мнению Кличко, передача объекта Минкульту лишь затянет процесс реставрации здания, так как ведомство будет вынуждено повторно проходить необходимые бюрократические процедуры, уже завершенные властями города.

Кроме того, в случае передачи Гостиного двора на баланс Минкульта, министерство должно будет финансировать работы по его восстановлению, при этом обновления, все еще, ожидают ряд других культурных объектов.

"Город же готов реконструировать Гостиный двор, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, обговоренные с общественностью, с Киево-Могилянской академией. А все "маневры" Минкульта, я убежден, направлены на замораживание любых инициатив по восстановлению объекта и его работы для громады Киева. Поэтому я обращаюсь к премьер-министру вмешаться в ситуацию и безотлагательно передать Гостиный двор громаде города", – резюмировал Кличко.

Как сообщалось, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко, в свою очередь, обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора на баланс министерства. Он также сообщил о планах подписать меморандум между министерством и общественной организацией "Музей современного искусства" с целью создать на базе Гостиного двора культурный хаб.

Верховный суд Украины 8 мая 2018 года оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора в собственность государства. В настоящий момент здание находится на балансе Фонда госимущества Украины.

Гостиный двор общей площадью 9433 кв. м с 1994 года находился в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".