События

14:04 01.02.2021

Кличко обратился к премьер-министру для скорейшей передачи Гостиного двора на баланс города

2 мин читать
Кличко обратился к премьер-министру для скорейшей передачи Гостиного двора на баланс города

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю для скорейшей передачи Гостиного двора в столице на баланс города и заявил о затягивании процесса со стороны Министерства культуры.

"Когда город прошел все обсуждения, бюрократические процедуры, согласования с Министерствами финансов, экономики, юстиции, Минрегионстрой и ФГИ, голос подало Министерство культуры… Сначала министр Ткаченко заблокировал решение о передаче на заседании правительства, предложив нам подписать меморандум (…) Но выяснилось, что не нужен никакой меморандум, так как министр культуры против передачи Гостиного двора громаде столицы. У него другая идея – передать объект министерству", – цитирует пресс-служба мэра Киева в понедельник.

По мнению Кличко, передача объекта Минкульту лишь затянет процесс реставрации здания, так как ведомство будет вынуждено повторно проходить необходимые бюрократические процедуры, уже завершенные властями города.

Кроме того, в случае передачи Гостиного двора на баланс Минкульта, министерство должно будет финансировать работы по его восстановлению, при этом обновления, все еще, ожидают ряд других культурных объектов.

"Город же готов реконструировать Гостиный двор, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, обговоренные с общественностью, с Киево-Могилянской академией. А все "маневры" Минкульта, я убежден, направлены на замораживание любых инициатив по восстановлению объекта и его работы для громады Киева. Поэтому я обращаюсь к премьер-министру вмешаться в ситуацию и безотлагательно передать Гостиный двор громаде города", – резюмировал Кличко.

Как сообщалось, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко, в свою очередь, обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно передачи Гостиного двора на баланс министерства. Он также сообщил о планах подписать меморандум между министерством и общественной организацией "Музей современного искусства" с целью создать на базе Гостиного двора культурный хаб.

Верховный суд Украины 8 мая 2018 года оставил в силе решение вернуть здание Гостиного двора в собственность государства. В настоящий момент здание находится на балансе Фонда госимущества Украины.

Гостиный двор общей площадью 9433 кв. м с 1994 года находился в аренде частной структуры ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

Теги: #киев #гостинный_двор #кличко #недвижимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 01.02.2021
9 температурных рекордов зафиксировали климатологи в Киеве в январе - обсерватория Срезневского

9 температурных рекордов зафиксировали климатологи в Киеве в январе - обсерватория Срезневского

12:53 01.02.2021
IKEA открыла первый магазин городского формата в Украине в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

IKEA открыла первый магазин городского формата в Украине в столичном ТРЦ Blockbuster Mall

10:38 01.02.2021
"Укрпошта" ищет партнера для строительства первого автоматизированного сортировочного центра с последующей арендой

"Укрпошта" ищет партнера для строительства первого автоматизированного сортировочного центра с последующей арендой

12:37 31.01.2021
В Киеве госпитализировано за сутки 26 заболевших Covid-19, умерли 16 человек - мэр

В Киеве госпитализировано за сутки 26 заболевших Covid-19, умерли 16 человек - мэр

14:59 30.01.2021
Ткаченко предложил передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

Ткаченко предложил передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства

13:14 30.01.2021
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 341 человека, выздоровели более 2 тыс. пациентов

09:49 30.01.2021
Циклон Olaf принесет в Киев снег

Циклон Olaf принесет в Киев снег

18:57 29.01.2021
Валентин Уваров - спикер на zoom-встрече URE Club

Валентин Уваров - спикер на zoom-встрече URE Club

15:58 29.01.2021
Доступная ипотека для первичного рынка жилья увеличит спрос в 2-3 раза – "Интергал-Буд"

Доступная ипотека для первичного рынка жилья увеличит спрос в 2-3 раза – "Интергал-Буд"

15:03 29.01.2021
Открытие гостиницы Sheraton в Киеве запланировано на 2021г

Открытие гостиницы Sheraton в Киеве запланировано на 2021г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство рассматривает ослабление карантинных мер в некоторых областях Украины – совещание у Зеленского

Правительство презентует в феврале онлайн-платформу для записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 – совещание у Зеленского

МИД Украины призывает мировое сообщество привлечь РФ к ответственности за насилие против своего народа и агрессию против соседних стран

СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавших через Telegram-каналы ситуацию в Украине

ВМС Украины и США провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти КНР не раскрывают всю информацию по проблеме происхождения COVID-19 - госсекретарь США Блинкен

Правительство рассматривает ослабление карантинных мер в некоторых областях Украины – совещание у Зеленского

Правительство презентует в феврале онлайн-платформу для записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 – совещание у Зеленского

МИД Украины призывает мировое сообщество привлечь РФ к ответственности за насилие против своего народа и агрессию против соседних стран

СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавших через Telegram-каналы ситуацию в Украине

Солисту группы "Песняры" пограничники запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Польша ослабляет ограничения: открываются музеи, библиотеки и торговые центры

В Луганской области перевернулся грузовик с 26 тоннами мазута – полиция

ВМС Украины и США провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря

Погода в Украине во вторник: от 13° тепла в Крыму до 6° мороза в северных областях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА