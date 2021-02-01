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13:51 01.02.2021

МИД Украины призывает мировое сообщество привлечь РФ к ответственности за насилие против своего народа и агрессию против соседних стран

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МИД Украины призывает мировое сообщество привлечь РФ к ответственности за насилие против своего народа и агрессию против соседних стран

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество привлечь Россию к ответственности за применение насилия против своего народа и агрессию против народов соседних стран.

"Акции протеста в Российской Федерации 31 января 2021 года были отмечены новым витком нарушений прав человека и грубого насилия в отношении протестующих, а также журналистов, освещавших эти события. Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей СМИ, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене являются тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушения Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте в понедельник.

В министерстве обратили внимание, что российские власти, культивирующие беззаконие и насилие в стране и грубо нарушающие права своих граждан, применяют аналогичные методы и подходы в международной политике, подрывая международный мир и безопасность.

"Такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества. Пришло время для более решительных действий и привлечения к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против народов соседних стран. Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционные, за нарушение прав человека", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД заявили, что сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией - это новые избитые и задержанные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в РФ.

Теги: #агрессия_рф #мид
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