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13:26 01.02.2021

Польша ослабляет ограничения: открываются музеи, библиотеки и торговые центры

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Власти Польши отменили ряд ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19, в стране в понедельник вновь открылись музеи, картинные галереи, библиотеки и торговые центры, сообщили западные СМИ.

Однако бары, рестораны, отели, спортивные залы и ночные клубы остаются закрытыми по меньшей мере до 14 февраля. Вместе с тем глава Минздрава Польши Адам Недзельский объявил, что большинство школ в стране не откроются минимум до марта.

"Некоторые страны, которые на Рождество приняли менее осторожные решения, нежели мы, страдают от очень плохих последствий", - сказал он.

На прошлой неделе представитель Минздрава Войцех Андрусевич также заявил, что власти в нынешних условиях ослабляют ограничения настолько, насколько возможно, и что необходимо "продержаться немного дольше с целью избежать третьей волны (эпидемии COVID-19 - ИФ)".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии выявили более 1,51 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 37,2 тыс. зараженных скончались. Выздоровели более 1,27 млн человек.

СМИ указывают, что заболеваемость и уровень смертности в Польше в последние дни снижались. Так, в понедельник Минздрав отчитался о 2 тыс. 503 выявленных за сутки случаев заболевания и о 42 летальных исходах среди заболевших COVID-19.

Теги: #карантин #польша
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