События

13:19 01.02.2021

В Луганской области перевернулся грузовик с 26 тоннами мазута – полиция

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В Луганской области на окраине пгт Новоайдар перевернулся грузовик с более 26 тоннами мазута, сообщает пресс-служба полиции области.

"Вчера, 31 января, на автодороге Т 13-06 км 41 + 600 сообщением "Северодонецк-Новоайдар" на окраине пгт Новоайдар перевернулся грузовик. При опрокидывании автомобиля на обочину вылилась часть мазута. Последствия происшествия были ликвидированы сотрудниками ГСЧС", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, правоохранители предварительно установили, что 58-летний водитель, управляя грузовиком "DAF" с прицепом, перевозил более 26 тонн мазута из г. Днепр в ТЭС в г.Счастье. Мужчина не справился с управлением, выехал на обочину, в результате чего произошло опрокидывание грузовика. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Данный факт зарегистрирован, на водителя грузового автомобиля составлен административный материал по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

 

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Интерфакс-Украина
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