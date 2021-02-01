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12:46 01.02.2021

ВМС Украины и США провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря

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ВМС Украины и США провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря

В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских мил Вооруженных сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.

Как сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ, целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп. Отмечается, что все элементы обучения были спланировано и отработано в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

В ВМС ВСУ подчеркнули, что это первые в текущем году тренировки типа "PASSEX" с кораблями США, что является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами.

"Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство. Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности. Я с нетерпением жду будущих возможностей совместных тренировок с украинским флотом", - отметил командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон.

Источник: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1753282641541665

Теги: #черное_море #сша #учения #вмс_всу
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