Погода в Украине во вторник: от 13° тепла в Крыму до 6° мороза в северных областях

В течение ближайших суток на юго-востоке Украины погоду будет определять теплый и влажный воздух, на остальной территорий будет преобладать морозная без осадков погода.

В юго-восточных областях и Крыму дожди; ветер юго-западный, 7-12м/с, ночью порывы 15-20м/с; температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; в Крыму в течение суток 8-13° тепла.

На остальной территории без осадков, в центральных, северных и Харьковской областях ночью местами небольшой снег; на дорогах гололедица; ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10м/с; температура ночью 0-6° мороза, в северной части 7-15° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Львовщине до 8° тепла, в северных областях 1-6° мороза.

В Киеве во вторник без осадков; на дорогах гололедица. Температура ночью 8-10° мороза, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 февраля самая высокая температура днем была 10,7 в 2020г., самая низкая ночью -25,5 в 2012г.

В среду в западной части, днем и в северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков; температура в северных и центральных областях ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

В Киеве 3 февраля ночью без осадков, днем небольшой дождь. На дорогах ночью, утром гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.