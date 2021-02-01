У Зеленского на подписи указ о введении санкций против Никарагуа - Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, на этой неделе передаст в Верховную Раду указ о введении санкций против Никарагуа, который парламент должен утвердить своим постановлением, заявляет первый заместитель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"У президента на подписи находится указ о введении санкций против Никарагуа – это решение Совета национальной безопасности и обороны, и поэтому в случае подписания президентом этого указа надо будет обеспечить требования закона о внесении его на рассмотрение Верховной Рады в течение 48 часов", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Согласно закону "О санкциях", решение о применении, отмене и внесении изменений санкций в отношении иностранного государства принимается Советом национальной безопасности и обороны, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня подписания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления и является обязательным к исполнению.

Как сообщалось, 10 ноября 2020г МИД Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в России Альбы Асусены Торрес в Автономную республику Крым для вручения так называемому "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г.Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента. Также в связи с этим Украина начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины.

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - говорится в заявлении МИД Украины во вторник.