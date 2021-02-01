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10:00 01.02.2021

ЮНИСЕФ призывает правительство Украины продолжить реформу деинституциализации в соответствии с Национальной стратегии

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ЮНИСЕФ призывает правительство Украины продолжить реформу деинституциализации в соответствии с Национальной стратегии

ЮНИСЕФ призывает Кабинет министров Украины продолжить реформу деинституциализации в соответствии с Национальной стратегии.

"ЮНИСЕФ глубоко обеспокоен предлагаемыми поправками в Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей. Проект распоряжения Кабинета министров Украины, в котором прописаны изменения в Национальную стратегию, несет угрозы для продолжения реформы деинституциализации и ограничивает права десятков тысяч детей в Украине", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Отмечается, что Комитет ООН по правам ребенка в последних рекомендациях для Украины в очередной раз подчеркнул критическую важность срочного внедрения комплексной реформы деинституциализации.

"Большое количество украинских детей воспитываются в интернатах из-за бедности их семей, инвалидности, жестокого обращения с ними или недосмотром, а также по причине отсутствия доступа к качественному специальному или инклюзивному образованию или ограниченного доступа к медицинским, социальным и другим услугам в рамках поддержки семьи в их громадах", - говорится в сообщении.

В организации подчеркивают, что предложенные поправки в Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей ставят под угрозу внедрение наилучших интересов ребенка, поскольку приводят к: негативным последствиям институционализации для дальнейшего роста и развития детей, особенно детей младшего возраста; лишению многих детей из уязвимых семей и детей с инвалидностью шанса расти в любящей и заботливой семье или шанса на воссоединение семьи; социальной изоляции и проблем с адаптацией ребенка после ухода из интерната; продолжению дискриминации и изоляции детей на основании их уязвимости, инвалидности или потребностей в специальном образовании.

"ЮНИСЕФ призывает правительство Украины оставить без изменений реформу деинституциализации и продолжить ее в соответствии с Национальной стратегии и утвержденным Планом действий по международным стандартам, а также развивать социальные услуги в громадах, инклюзивное образование, альтернативные семейные формы воспитания, чтобы предупредить попадание детей в интернаты или дома ребенка", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #дети #реформа #деинституциализация #юнисеф
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