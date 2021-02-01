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09:40 01.02.2021

Украина работает над поставкой вакцин из ЕС и заключением договоров с производителями – замминистра здравоохранения

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Украина работает над механизмом получения вакцины от COVID-19 в рамках перераспределения объемов заказа, осуществленного ЕС, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Украина работает над другими механизмами получения вакцины. Минздрав обратился к странам "Большой семерки" (G7) и ЕС с просьбой рассмотреть страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин от COVID-19. В настоящее время отрабатывается механизм и возможность поставки вакцин из ЕС для Украины для обеспечения раннего доступа в рамках механизма перераспределения объемов заказа, осуществленного ЕС. На предыдущей неделе Украина получила соответствующие соглашения, которые предусматривают возможность осуществлять заказ совместно со странами ЕС", - сказал он.

"Параллельно Минздрав работает над заключением двусторонних договоров между правительством и производителями вакцин",- добавил Иващенко.

Помимо этого, замминистра подчеркнул, что для запуска вакцинации Украина подпишет ряд соглашений с производителями.

"Для запуска вакцинации Украина подпишет необходимые документы с производителями, которые будут предусматривать предоставление полной документации и механизмов обеспечения регистрации, осуществления импорта вакцин и подписание соглашений о лишении ответственности, как это предусмотрено национальным законодательством",- сказал Иващенко.

Теги: #коронавирус #вакцина #украина #минздрав
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