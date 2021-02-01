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09:33 01.02.2021

Поставка вакцин от COVID-19 начнется через 2 недели с привлечением частных логистических компаний – замминистра здравоохранения

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Поставка вакцин от COVID-19 начнется через 2 недели с привлечением частных логистических компаний – замминистра здравоохранения

Поставка в Украину вакцин производства Pfizer-BioNTech в рамках COVAX начнется через две недели с привлечением частных логистических компаний, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Украина получит вакцины через две недели. Украина вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцину в рамках первой волны распределения. (…) Обеспечение холодовой цепочки, которое требует ультранизких температур хранения, будет осуществляться с привлечением частных логистических операторов, а логистика будет осуществляться за счет средств международной технической помощи", - сказал он.

Замминистра добавил, что Украина до 14 февраля намерена предоставить запрос относительно увеличения количества вакцин производства Pfizer-BioNTech, которые планируется получить во втором квартале в рамках COVAX.

Как сообщалось, Украина в рамках программы COVAX получит в феврале 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, а параллельно, в течение первого полугодия 2021 года, - от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

Теги: #коронавирус #вакцина #украина #минздрав
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