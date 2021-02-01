На восточном побережье США объявлено штормовое предупреждение из-за снежной бури

Национальная метеорологическая служба США в связи с приближением снежной бури объявила штормовое предупреждение для ряда штатов на востоке страны - от Вирджинии до Мэна, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Я связался со всеми главными поставщиками коммунальных услуг в рамках подготовки к ожидаемому снежному шторму. Существует заметная вероятность отключения электричества из-за снегопада и сильного ветра. Заряжайте ваши устройства, и, если вы столкнулись с отключением света, сообщайте незамедлительно", - призвал в Twitter жителей штата Нью-Джерси его губернатор Фил Мерфи.

Губернатор ввел режим чрезвычайного положения, разрешив местным властям перекрывать дорогу и эвакуировать жителей, а также приостановил работу общественного транспорта в штате.

В Филадельфии (штат Пенсильвания) власти закрыли все административные здания в понедельник и обратились к жителям убрать автомобили с важнейших дорог, чтобы не мешать проезду снегоуборочной техники.

Метеорологи предупредили, что на юге штата Нью-Йорк, на северо-востоке Нью-Джерси, на юго-западе Коннектикуте - в зоне, где проживают десятки миллионов человек - ожидается выпадение 45 - 60 см осадков.

СМИ напоминают, что на прошлой неделе шторм обрушился на штат Калифорния, принеся сильные дожди и снегопады. Затем шторм двинулся на восток, и в ночь на воскресенье добрался до Вашингтона. Метеорологи прогнозируют от 7 до 12 см осадков в районе Вашингтона и Балтимора (штат Мэриленд).

Ожидается, что ненастье продолжится в регионе до вторника, и жителям придется столкнуться с гололедицей и ледяным дождем.