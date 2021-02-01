Локдаун в Израиле продлен до утра 5 февраля

Правительство Израиля в воскресенье продлило локдаун до утра 5 февраля, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрило продление пятинедельной изоляции до пятницы - 5 февраля.

Также было принято решение об увеличении вдвое штрафов для нарушителей режима изоляции до 10 тыс. шекелей (более $3 тыс.).

Согласно новому запрету, люди не могут отходить от своих домов дальше одного километра. Исключения сделаны для тех, кто выходит на работу, идет на вакцинацию или за продуктами.

Сообщается, что супермаркеты будут продолжать работать в обычном режиме.

При этом собираться на открытом воздухе могут до 10 человек, а в помещениях - до 5. Это ограничение распространяется и на синагоги. Также запрещено ходить в гости.

Общественный транспорт продолжит работать в сокращенном формате.

Кроме того, продлен запрет на работу аэропорта Бен Гурион до полуночи 7 февраля. Закрытыми остаются и наземные пограничные переходы.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано 643 тыс. 435 случаев коронавируса COVID-19, скончались 4 тыс. 796 человек.