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08:35 01.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,9 млн, число жертв - 2,2 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,9 млн, число жертв - 2,2 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 102 млн 964 тыс. 429 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 227 тыс. 900, выздоровели более 74 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 185 тыс. 335 инфицированных COVID-19, зафиксировано 441 тыс. 319 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 757 тыс. 610, число скончавшихся - 154 тыс. 392, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрирован 9 млн 204 тыс. 731 заболевший, из них умерли 224 тыс. 504 человека, вылечились более 8,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 287,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 362 человека, в Индии - 111, в Бразилии - 1 тыс. 52.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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