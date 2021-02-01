В результате непогоды остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Одесской област

По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, обесточенными остаются 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

В ГСЧС добавили, что отключение связаны с падением опор линий электропередач, требующих длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В сводке отмечается, что по информации Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 160 работников и 887 ед. техники.

Также отмечается, что всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 1 тыс. 230 ед. автотранспортных средств (из них 35 карет скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более 2 тыс. 250 лицам (из них 3 роженицы), распилено и убрано 104 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия. От ГСЧС привлекалось 1 тыс. 513 чел. л/с и 491 ед. техники.