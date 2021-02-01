События

08:00 01.02.2021

В результате непогоды остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Одесской област

1 мин читать
В результате непогоды остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Одесской област

По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, обесточенными остаются 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 1 февраля в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник.

В ГСЧС добавили, что отключение связаны с падением опор линий электропередач, требующих длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В сводке отмечается, что по информации Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 160 работников и 887 ед. техники.

Также отмечается, что всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 1 тыс. 230 ед. автотранспортных средств (из них 35 карет скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более 2 тыс. 250 лицам (из них 3 роженицы), распилено и убрано 104 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия. От ГСЧС привлекалось 1 тыс. 513 чел. л/с и 491 ед. техники.

Теги: #сводка #непогода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:24 01.02.2021
На восточном побережье США объявлено штормовое предупреждение из-за снежной бури

На восточном побережье США объявлено штормовое предупреждение из-за снежной бури

07:37 01.02.2021
За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям

За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям

20:31 31.01.2021
Заторов на дорогах нет, ожидается снег и мокрый снег

Заторов на дорогах нет, ожидается снег и мокрый снег

18:26 31.01.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

09:23 31.01.2021
Вследствие непогоды обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины

Вследствие непогоды обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины

07:56 31.01.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

06:16 31.01.2021
В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

07:48 30.01.2021
Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

07:42 30.01.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

17:55 29.01.2021
Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранены двое бойцов ВСУ - сводка

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранены двое бойцов ВСУ - сводка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 2 030 новых случаев Covid-19, выздоровело 5 131 человек

За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям

В Нидерландах возобновляются слушания по МН17 – будут обсуждать, как рассматривать с 7 июня дело по сути

Кравчук о вопросах, которые можно вынести на референдум: Наиболее болезненным сегодня является вопрос Донбасса и Крыма

СБУ проводит следствие в Запорожье по месту незаконных акционерных сборов ООО "МС-4"

ПОСЛЕДНЕЕ

Локдаун в Израиле продлен до утра 5 февраля

Число заражений COVID-19 в мире превысило 102,9 млн, число жертв - 2,2 млн

В Украине за сутки 2 030 новых случаев Covid-19, выздоровело 5 131 человек

В Нидерландах возобновляются слушания по МН17 – будут обсуждать, как рассматривать с 7 июня дело по сути

AstraZeneca поставит ЕС в первом квартале на 30% больше вакцин, чем пообещала - глава Еврокомиссии

ЕС создает структуру взаимодействия с фармацевтическими компаниями в чрезвычайных ситуациях

Беларусь договаривается о поставках китайской вакцины от коронавируса - посол в Пекине

Кравчук о вопросах, которые можно вынести на референдум: Наиболее болезненным сегодня является вопрос Донбасса и Крыма

Боррель осудил задержания на протестных акциях в России

В Молдове снижаются суточные показатели заражений COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА