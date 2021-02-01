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07:37 01.02.2021

За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям

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За сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям из минометов, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без потерь. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в понедельник.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что для корректировки огня российские наемники использовали беспилотный летательный аппарат типа "крыло", который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Неподалеку Лебединского противник осуществил провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, у Песок - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного зафиксировано несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали неприцельный обстрел в сторону наших позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов... Боевых потерь среди наших защитников нет", – отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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