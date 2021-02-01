В Нидерландах возобновляются слушания по МН17 – будут обсуждать, как рассматривать с 7 июня дело по сути

Окружной суд Гааги возобновляет слушания по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом пассажирском авиалайнере рейса МН17 Малазийский авиалиний – участники процесса будут обсуждать вопрос, как с 7 июня рассматривать дело по существу.

Как сообщает пресс-служба суда, ожидается, что суд кратко проинформирует о вопросах, рассмотренных на последнем заседании, которое состоялось 25 ноября прошлого года, и расскажет о событиях, произошедших с тех пор. "25 ноября была завершена досудебная стадия (рассмотрения дела), приближаются слушания по существу", - напомнили в суде.

В ходе последнего заседания по некоторым из ходатайств защиты одного из обвиняемого, россиянина Олега Пулатова, суд принял решение провести дополнительные расследования, исполнение которых возложено на следственного судью. "Утвержденные расследования должны быть начаты и завершены. Суд не считает необходимым завершать все расследования до начала слушания по существу, однако должно быть ясно, какие из них еще не завершены, и сколько времени они займут", - пояснили в суде.

Далее в судебном заседании к выступлению будут приглашены адвокаты родственников и адвокаты обвиняемого Пулатова. Также будет предоставлена возможность ответить представителям прокуратуры.

Ожидается, что в случае, если обвинение не сможет отреагировать в понедельник, такая возможность будет предоставлена в следующий понедельник, 8 февраля.

В пресс-релизе говорится, что когда речь идет об уголовном судопроизводстве этого дела, то следует ожидать "определенной степени непредсказуемости". "Судебные заседания могут быть сокращены, перенесены, приостановлены или даже отменены в связи с развитием событий в суде. Расписание может корректироваться изо дня в день", - подчеркнули в суде.

Как сообщалось ранее, в судебном заседании 25 ноября прошлого года председательствующий судья пригласил обвиняемого Пулатова, который ранее изъявил готовность ответить на вопросы суда, выступить в зале заседания. Суд также удовлетворил запрос защиты опросить представителей 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, которые, как утверждает следствие, были вовлечены в транспортировку и пуск ракеты "Бук", которой был сбит МН17, в частности, полковнику Мучкаеву, который является ее командиром. Кроме того, суд удовлетворил запрос заслушать Сергея Дубинского, который является одним из обвиняемых в этом судебном процессе, и в июле 2014 года, когда был сбит МН17, руководил разведкой так называемой "ДНР" с позывным "Хмурый".

9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 "Малайзийских авиакомпании". На скамье подсудимых должны быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина. Суд проходил в отсутствие обвиняемых.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.