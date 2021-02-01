Беларусь договаривается о поставках китайской вакцины от коронавируса - посол в Пекине

Беларусь ведет переговоры с двумя китайскими компаниями о поставках вакцины от Covid-19, республика находится в числе первых стран, которые её получат, сообщил белорусский посол в Пекине Юрий Сенько.

"Что касаемо вакцины, министерство здравоохранения Беларуси очень активно ведет с участием посольства Беларуси в Китае переговоры с двумя китайскими компаниями, которые сегодня вышли на очень высокую точку в разработке своей вакцины. Одна компания уже получила регистрацию со своей вакциной, и с этой компанией уже прорабатывается заключение договора на поставку вакцины в Беларусь", - сказал глава дипмиссии в воскресенье.

Он отметил, что к Китаю по поводу вакцины обратилось большое количество стран. "Беларусь будет находиться в числе первых стран, которые получат эту вакцину", - подчеркнул Сенько.

По его словам, об этом также шел разговор в телефонной беседе между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщалось, 26 января Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили в телефонном разговоре борьбу с пандемией коронавируса. "Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от Covid-19 в нужном объеме", - сообщала пресс-служба белорусского президента.