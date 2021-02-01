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02:50 01.02.2021

Кравчук о вопросах, которые можно вынести на референдум: Наиболее болезненным сегодня является вопрос Донбасса и Крыма

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Кравчук о вопросах, которые можно вынести на референдум: Наиболее болезненным сегодня является вопрос Донбасса и Крыма

Вопрос Донбасса и Крыма необходимо вынести на всеукраинский референдум, заявил экс-президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

В эфире канала "Украина 24" в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о тематике, которую следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас, Кравчук заявил, что вопрос Донбасса и Крыма сегодня является "наиболее болезненным", поскольку он по-разному воспринимаются различными политическими силами.

"Они (украинские политики – ИФ) разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - ИФ) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", – сказал Кравчук.

По его словам, главным вопросом референдума должно быть "то, что Украина является цельной, независимой, с возвращением ее территорий". Он уверен, что эта позиция, не ставится под сомнение международными партнерами Украины.

"Способ возвращения оккупированных РФ территорий должно представить государство, власть, Верховная Рада, а народ должен сказать "нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной, независимой и должна принадлежать Украине", - подчеркнул Кравчук.

 

Теги: #крым #референдум #донбасс
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