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01:07 01.02.2021

Боррель осудил задержания на протестных акциях в России

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Боррель осудил задержания на протестных акциях в России

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление реакцией российских властей на протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, состоявшиеся в воскресенье в России.

"Я сожалею о массовых задержаниях и вновь непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России сегодня", - написал в твиттере глава дипломатии ЕС.

"Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства", - отметил Боррель.

На предстоящей неделе 4-5 февраля состоится его первый в качестве высокого представителя ЕС визит в Россию. Как объявили в Брюсселе, арест Навального включен в повестку визита Борреля.

Позднее в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сопроводил сообщение главы европейской дипломатии в твиттере своим комментарием: "Я полностью разделяю эту твердую и требовательную позицию Жозепа Борреля".

Теги: #ес #россия #боррель #акции
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