В Грузии после поступления ограниченной партии вакцины Pfizer ожидают получить до 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Грузия в феврале получит более 29 тысяч доз вакцины Pfizer, после чего ожидается поступление до 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca, заявляет глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"На первом этапе, во второй половине февраля, приблизительно, после 15 февраля мы получим первые дозы вакцины Pfizer. Это будет 29 тыс. 250 доз", - сказал Гамкрелидзе в воскресенье журналистам, отметив, что на первом этапе будет привита часть медицинского персонала.

По его словам, после Pfizer в Грузию поступит AstraZeneca, предположительно, в первой половине марта.

Он сообщил, что Грузия рассчитывает получить на начальном этапе от 180 до 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

"Если в текущем году будет привито 60-70% населения, что, конечно же, сложная задача, тогда в обществе будет сформирован достаточно высокий иммунитет, и мы победим пандемию", - считает Гамкрелидзе.

Он также отметил, что Грузия будет использовать только те вакцины, которые имеют рекомендацию со стороны Всемирной организации здравоохранения.

В Грузии, по данным республиканского Минздрава, с начала пандемии было выявлено более 258 тысяч случаев заражения COVID-19, всего скончалось 3 тыс. 178 человек. Число выздоровевших составляет 249 тыс. 28 человек.