События

20:31 31.01.2021

Заторов на дорогах нет, ожидается снег и мокрый снег

2 мин читать
Заторов на дорогах нет, ожидается снег и мокрый снег

Состоянием на вечер воскресенья, 31 января, на автодорогах заторов нет, в ближайшие 2 суток ожидается снег, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 19.00 31 января наблюдается местами небольшой снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях… проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

Отмечается, что для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 562 работника и 1 тыс. 172 единицы техники.

В ГСЧС подчеркнули, что всего с начала непогоды проведена буксировка более 1,2 тыс. ед. автотранспортных средств (из них 32 кареты скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более 2,2 тыс. лиц (из них 3 роженицы), распилено и убрано 103 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия. От ГСЧС привлекалось 1,4 тыс. человек личного состава и 457 единиц техники.

Спасатели также отметили, что в ближайшие 2 суток в Украине ожидается снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с, 1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях существенный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; 31 января днем и в течение 2 февраля в большинстве областей без существенных осадков.

"На дорогах, кроме юга, гололедица", – сказано в сообщении.

Температура 31 января на протяжении суток 0-5 ° мороза, на юге и востоке 0-5 ° тепла; 1-2 февраля снижение температуры ночью до 4-10 ° мороза, в северной части до 13 ° мороза, днем до 0-6 ° мороза; на юге и востоке температура ощутимо не изменится: ночью около 0 °, днем 2-8 ° тепла.

Теги: #непогода #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:23 31.01.2021
Вследствие непогоды обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины

Вследствие непогоды обесточено 68 населенных пунктов в пяти областях Украины

06:16 31.01.2021
В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается мокрый снег и сильный ветер

17:53 30.01.2021
Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, ранены двое военных

07:48 30.01.2021
Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 108 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

08:17 29.01.2021
В результате непогоды обесточены 358 населенных пунктов в семи областях Украины

В результате непогоды обесточены 358 населенных пунктов в семи областях Украины

23:45 28.01.2021
В центральных и южных областях Украины из-за непогоды ограничено движение транспорта, образовались заторы

В центральных и южных областях Украины из-за непогоды ограничено движение транспорта, образовались заторы

18:39 28.01.2021
Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

15:31 28.01.2021
На трассе Киев-Одесса из-за непогоды образовалась 4-километровая пробка из 100 грузовиков – ГСЧС

На трассе Киев-Одесса из-за непогоды образовалась 4-километровая пробка из 100 грузовиков – ГСЧС

08:04 28.01.2021
Из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины

Из-за непогоды обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины

19:59 27.01.2021
В Одессу по-прежнему не пускают грузовики из-за непогоды - ГСЧС

В Одессу по-прежнему не пускают грузовики из-за непогоды - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Акции в поддержку оппозиционера Навального прошли в городах Центральной России

Февраль в Украине начнется с похолодания и обильных снегопадов

В Украине за сутки 3 177 новых случаев Covid-19, выздоровело 4 126 человек

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранены двое украинских бойцов

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ проводит следствие в Запорожье по месту незаконных акционерных сборов ООО "МС-4"

Более 80 человек задержаны в Минске в воскресенье

На жену Навального составили протокол об участии в несогласованной акции и отпустили из полиции

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Более 150 человек задержаны в Новосибирске

Британская королева планирует принять мировых лидеров, которые будут участвовать в саммите G7 - газета

Британский премьер работает над планом восстановления экономики в условиях пандемии COVID-19

Немецкие военные помогут Португалии в борьбе с CОVID-19

Несколько журналистов задержаны на акции оппозиции в российском Петербурге

Акции в поддержку Навального в южных городах РФ были малочисленными и уже завершились

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА