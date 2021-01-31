Заторов на дорогах нет, ожидается снег и мокрый снег

Состоянием на вечер воскресенья, 31 января, на автодорогах заторов нет, в ближайшие 2 суток ожидается снег, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 19.00 31 января наблюдается местами небольшой снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях… проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

Отмечается, что для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 562 работника и 1 тыс. 172 единицы техники.

В ГСЧС подчеркнули, что всего с начала непогоды проведена буксировка более 1,2 тыс. ед. автотранспортных средств (из них 32 кареты скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более 2,2 тыс. лиц (из них 3 роженицы), распилено и убрано 103 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия. От ГСЧС привлекалось 1,4 тыс. человек личного состава и 457 единиц техники.

Спасатели также отметили, что в ближайшие 2 суток в Украине ожидается снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с, 1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях существенный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед; 31 января днем и в течение 2 февраля в большинстве областей без существенных осадков.

"На дорогах, кроме юга, гололедица", – сказано в сообщении.

Температура 31 января на протяжении суток 0-5 ° мороза, на юге и востоке 0-5 ° тепла; 1-2 февраля снижение температуры ночью до 4-10 ° мороза, в северной части до 13 ° мороза, днем до 0-6 ° мороза; на юге и востоке температура ощутимо не изменится: ночью около 0 °, днем 2-8 ° тепла.