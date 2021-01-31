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19:55 31.01.2021

Более 80 человек задержаны в Минске в воскресенье

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Более 80 человек задержаны в Минске в воскресенье

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" в Минске задержаны более 80 человек.

В списке правозащитников 85 человек. Большинство из них задержали в Минске, двоих - в Гродно, одного - в Новогрудке (Гродненская область). Некоторых уже отпустили.

В тоже время волонтеры, которые собирают информацию о задержанных на акциях протеста и судах над ними, сообщают в своем телеграм-канале о 100 задержанных в воскресенье в Минске.

В ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что минская милиция предоставит официальный комментарий позже.

Теги: #задержания #протесты #беларусь
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