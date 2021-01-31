События

19:30 31.01.2021

На жену Навального составили протокол об участии в несогласованной акции и отпустили из полиции

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На жену Навального составили протокол об участии в несогласованной акции и отпустили из полиции

Сотрудники полиции составили в отношении Юлии Навальной - супруги оппозиционера Алексея Навального - административный протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, и отпустили, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Светлана Давыдова.

"Составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП", - сказала Давыдова.

По ее словам, рассмотрение протокола состоится в понедельник, в 10:00, в Щербинском суде Москвы.

В настоящее время Навальная отпущена домой, пояснила Давыдова.

Как сообщалось, Навальная была задержана в воскресенье днем в районе улицы Стромынка в Москве, после чего ее доставили в ОМВД "Щербинский" в новой Москве.

Вторые выходные подряд в ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, проходят несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального.

Теги: #акция #москва #меры #навальная
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