Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников в районе проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины было зафиксировано с начала суток по состоянию на 17.00 31 января.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК извещены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье.

Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат, но его удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

В то же время, саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 4га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 119 взрывоопасных предметов, говорится в сводке.